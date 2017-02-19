19.02.2017 16:40:38
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Sakaryaspor, sahasında Payasspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Sakaryaspor, sahasında Payasspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Serkan Ergün xx, Barış Çardaklı xx, Şenol Bektaş xx
Sakaryaspor: Bora Sevim xxx, Canberk Ömer Özdemir xx (Ahmet Aktaş dk. 90+1 ?), Zafer Aydoğdu xxx, Serdar Ümit Deniz x, Hüseyin Altuğ Taş xx, Fikret Topaloğlu xx, Aytaç Ak xx, Talha Mayhoş xx, Fatih Özçelik xx (Ceyhun Yelkenci dk. 81 ?), Mümin Aysever xx (Enes Ata dk. 86 ?), Erçağ Evirgen xxx
Payasspor: Ahmet Üçgün x, Yunus Emre Mest xx, İzzettin Ekin x, Hüseyin Yahyaoğlu xx, Muhammet Ali Yenilmez xx, Orçun Gencebay xx (Ali Yıldırım dk. 34 x), Deniz Karadeniz xx, Fatih Gümüşel xxx, Vehbi Furkan Yıldırım xx, Oğuzhan Baykal xx (Mustafa Yıldız dk. 61 x), Eşref Koçak xx (Burak Can Çoban dk. 71 x)
Goller: Aytaç Ak (dk. 36), Erçağ Evirgen (dk. 51) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Deniz Karadeniz, Ali Yıldırım (Payasspor)
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