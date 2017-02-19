19.02.2017 15:27:08
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Maltepespor'a 3-2 yenildi.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Maltepespor'a 3-2 yenildi.
Stat: Tarsus Şehir
Hakemler: Efe Tanrıverdi xxx, Hacı Mehmet Ekyermez xxx, Kadir Kantekin xxx
Tarsus İdman Yurdu: Yaşar xx, Koray xx, Emre Taşkoparan xx (Akın dk. 76 x), Gökhan xx, Ogün xx, Semih xx, Kubilay xxx, Sefa xx, Yılmaz Can xx (Yasir dk. 88 ?), Alper xx, Okan xx
Maltepespor: Emre Aydın xx, Kerim xxx, Tolga xx (Feyyaz dk. 73 x), Hüseyin xx , Vijdan xx, Muzaffer xx, Hacı Ömer xxx (Emrah dk. 90+1 ?), Hasan xx, Emre Avcı xx, Samet xx, Savaş xx
Goller : Kubilay (dk. 30), Gökhan (dk. 87) (Tarsus İdman Yurdu), Kerim (dk. 5), Hacı Ömer (dk. 65), Savaş (dk. 83) (Maltepespor)
Sarı Kart : Sefa, Ogün (Tarsus İdman Yurdu), Hüseyin, Emre Avcı, Vijdan, Hasan (Maltepespor)
Kırmızı Kart: Vijdan (dk. 90+3) (Maltepespor)
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