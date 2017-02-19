19.02.2017 15:13:37
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Ankara Adliyespor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Ankara Adliyespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın karnesi
Yer: S. S Tesisleri
Hakemler: Volkan Şeker xx, Metin Cebeci xx, Özgür Akıncı xx
Diyarbekirspor: Onur Bilgin xx, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Ergun Cengiz xx, Tunç Murat Behram xx (Artun Kütükçü dk.68 x), Serdar Cansu xxx, Adem Aydın xx, Yakup Demir xx, Kaan Çebi xx (Mehmet Özdıraz dk.63 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Hüseyin Bak xxx, Sefacan Taşkolu xx
Ankara Adliyespor: Onurcan Piri xx, İsmail Sevindi x (Önder Akdağ dk.76 x), Kadir Torbacı xx, Murat Almış xx (Sezgincan Mailmail dk.87 x), Aykut Çift xx, Fatih Eren xx, Ayberk Altan x (Ferdi Konak dk.86?), Temel Taşkın xx, Şükrü Topal xx, Necmi Çoban xx, Caner Özden x
Goller: Ergun Cengiz (dk. 5), Serdar Cansu (dk. 25) (Diyarbekirspor), Aykut Çift (dk. 11) (Ankara Adliyespor)
Sarı kartlar: Hüseyin Bak, Mehmet Özdıraz, (Diyarbekirspor), 90 Necmi Çopan, Dk. 90 Şükrü Topal (Adliyespor)
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