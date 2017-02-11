11.02.2017 16:08:27
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Altay, deplasmanda Cizrespor'u 3-0 yendi.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Altay, deplasmanda Cizrespor'u 3-0 yendi.
Stat: Cizre Şehir
Hakemler: Yalçın Taşkıran xx, Aykut Onar xx, Fatih Çalışkan xx
Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu x, Emrah Günaydın x, Aykut Eren x (Doğukan dk. 83 ?), Onur Berber xx, Ali x, Süleyman x, Hüseyin xx (Emrah Şenol dk. 78 ?), Ömer x, Arda xx, Kadir x (Yusuf dk. 46 xx), İsmail xx
Altayspor: Serkan xx, Hayrullah Çelik xx, Halil Yılmaz xx, Murat Uluç xx (Ulaş Zengin dk. 90 ?), Abdulkadir xxx, Necdet xx, Hikmet xx, Yolcu xx (İhsan dk. 67 xx), Murat Türkan xx, Muhammed xxx (Emre dk. 65 xx), Halil Karataş xxx
Goller: Abdulkadir (dk. 17 ) Murat Uluç (dk. 23) İhsan (dk. 80) (Altay)
Sarı kartlar: Hüseyin (Cizrespor), Hayrullah, Murat Uluç, Halil Yılmaz, Hikmet, Muhammed (Altay)
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