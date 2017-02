05.02.2017 16:06:48

Spor Toto 3.Lig

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'un 21. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Bayrampaşa ile 2-2 berabere kaldı.Stat: Elazığ AtatürkHakemler: Burak Cem Tahiroğlu xxx, Caner Eroğlu xx, Furkan Ürün xxElaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli xx, Furkan Camcı xx, Mehmet Güler xx, Mustafa Bedirhan Çelik x (Okan Sarı dk. 71 x), Ekrem Sütçü xx, Berkan Ercan x (Nihat Apaydın dk. 46 x), Metehan Andaç Özlü xxx, Emrah Çalışlar xx, Serhat Maden xx, Volkan Çekiç xx, Ekrem Aydemir x (Tufan Deniz Gelen dk. 70 x)Bayrampaşa: Yunus Emre Genç xx, İlker Cihan xx, Güray Fırat xx, Polat Güren xx, Berkay Çınar xx, Hüseyin Akoğlu xx, Metin Sevinç x, Recep Soner Cihan xxx (Fahri Genç dk. 77), Bülent Kocabey xx (Ziya İnday dk. 69), Said Can Açıkalın xx, Kubilay Serbest xx (Ahmet Keleş dk. 58)Goller: Metehan Andaç Özlü (dk. 1 ve 2 (Elaziz Belediyespor)Recep Soner Cihan (dk. 38), Said Can Açıkalın (dk. 50) (Bayrampaşa)Sarı Kartlar: Bülent Kocabey, Hüseyin Akoğlu, Bülent Kocabey (Bayrampaşa), Mehmet Güler, Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor)Kırmızı Kart: Metin Sevinç (dk. 59) (Bayrampaşa)