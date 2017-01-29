29.01.2017 19:05:10
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 2. Gurup'ta 20. hafta karşılaşmasında Düzcespor'u konuk eden Türk Metal Kırkkalespor rakibine 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto 3. Lig 2. Gurup'ta 20. hafta karşılaşmasında Düzcespor'u konuk eden Türk Metal Kırkkalespor rakibine 2-1 mağlup oldu.
Stat: Başpınar
Hakemler: Cihat Çelikdağ x, Hakan Eygü x, Ömer Lütfi Aydın x
TM Kırıkkalespor: Can xx, Samet xx, Taha xx, Hüseyin xx, Bugra xx (Veysi dk. 40 x), Uğur xx, Onur xx (Batuhan dk. 77 x), Sefer xxx, Levent xx (Lokman dk. 68 x), Ömer Faruk xx, İbrahim x
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
Düzcespor: Salih xx, Kerem xx, Kemal xxx, Barış xx (Teoman dk. 64 x), İsmail xx (Eray dk. 73 x), Rıdvan xx, Emre xx (Mesut dk. 87 ?), Tayfun xx, Zihni xx, Berk xx, Sercan xx
Teknik Direktör; Tahsin Erdemir
Goller: Ömer Faruk (dk. 17) (TM Kırıkkalespor), Kemal Ünal (dk. 45 ve 70) (Düzcespor)
Sarı kartlar: İbrahin, Veysi, Lokman (TM Kırıkkalespor), Rıdvan (Düzcespor)
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