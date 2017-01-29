29.01.2017 15:41:55
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Çanakkale Dardanelspor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Çanakkale Dardanelspor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 18 Mart
Hakemler: Gökhan Özbulut xx, Kasım Oyarçin xx, Hasan Erdoğan xx
Dardanelspor: Ceyhun x, Sinan Akgöl xx, Can xx, Uğur Uğur x (Ufukcan dk. 78 ?), Nuri Fatih x, Bedri xx, Selim x, Ahmed Emir Tekçam x (Fırat dk. 86 Fırat ?), Selçuk Bulut x, Ahmet Yazar xx, Selçuk Bice x (Yusuf dk.46 x), Yusuf Bayram x
Halide Edip Adıvarspor: Burak xxx, Aytek xxx, Barış xx, Cemal Şener xxx (Emre Turan dk. 90 ?), Yavuz xx (Habib dk. 72 x), Hüseyin xxx, Mustafa xx, Furkan xxx (Ömer Faruk Altun dk. 68 x), Ertuğrul xx, Taner xxx, Uğur xx
Gol: Taner (dk. 13) (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı Kartlar: Furkan, Cemal (Halide Edip Adıvarspor)
YORUMLAR