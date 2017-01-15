15.01.2017 17:52:41
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3 Lig 2. Grup 18. hafta maçında Türk Metal Kırıkkalespor, evinde Yomraspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 3 Lig 2. Grup 18. hafta maçında Türk Metal Kırıkkalespor, evinde Yomraspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Yasin Çimen xx, Engin Gökçe xx, Nevat Teker xx
TM Kırıkkalespor: Can xxx, Taha xx, Selahattin xxx, İbrahim xx, Veysi xx (Serdar dk. 54 x), Samet xx (Şervan dk. 90 ?), Hüseyin xxx Buğra xx, Onur xx, Lokman xx (Uğur dk. 80 x), Ömer Faruk
Yomrasopr: Eyüp xx, Mehmet Can xx, Selcan xxx, Hamit xx (Muammer dk. 88 ?), Başaran xx, Sinan xx, Şenol xx, Yasin xx (Reha dk. 69 x), Fazlı xx (Hami dk. 46 x), Yetin xx
Gol: Taha (dk. 66) (TM Kırıkkalespor)
Sarı Kartlar: Can, Hüseyin, Buğra (TM Kırıkkalespor)
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