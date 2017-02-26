26.02.2017 23:30:18
Stad: Dr. Turhan Kılıççıoğlu
Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Burak Cansız xx, Cemil Tunç xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut x, Medeni Bingöl xx, Salih Tunar xx, Gürol Karataş xx, Tamer Kır x,Nihat Yılmaz x, Burak Karaduman x (Abdullah Temircan dk. 59 x), Serkan Silan x, Emre Aktaş xx, Akın Açık x, Orhan Pala x (Berkay Yüksel dk. 68 x)
Teknik Direktör:Namık Altunsoy
Çorum Belediyespor: Sercan Çobanoğlu xx, Tahir Kurtuluş xx, Hüseyin Erol x, Akın Karaaslan xx, Ahmet Köseoğlu xx, Ali Kemal Başaran x, Emrullah Kokoç x, Salim Uzun x, (Yakup Kayış dk. 82 x), Mertcan Aktaş xx, Yeldar Yamak xx (İmam Almas dk. 72 x), Yakup Alkan xx
Teknik Direktör:Gürses Kılıç
Goller: Mercan Akbaş (dk. 37, 51) Çorum Belediyespor), Akın Açık (dk. 12) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çorum Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çorum Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stad: Dr. Turhan Kılıççıoğlu
Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Burak Cansız xx, Cemil Tunç xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut x, Medeni Bingöl xx, Salih Tunar xx, Gürol Karataş xx, Tamer Kır x,Nihat Yılmaz x, Burak Karaduman x (Abdullah Temircan dk. 59 x), Serkan Silan x, Emre Aktaş xx, Akın Açık x, Orhan Pala x (Berkay Yüksel dk. 68 x)
Teknik Direktör:Namık Altunsoy
Çorum Belediyespor: Sercan Çobanoğlu xx, Tahir Kurtuluş xx, Hüseyin Erol x, Akın Karaaslan xx, Ahmet Köseoğlu xx, Ali Kemal Başaran x, Emrullah Kokoç x, Salim Uzun x, (Yakup Kayış dk. 82 x), Mertcan Aktaş xx, Yeldar Yamak xx (İmam Almas dk. 72 x), Yakup Alkan xx
Teknik Direktör:Gürses Kılıç
Goller: Mercan Akbaş (dk. 37, 51) Çorum Belediyespor), Akın Açık (dk. 12) (Van Büyükşehir Belediyespor)