08.05.2017 20:09:01

Spor Toto 2. Lig

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final 2. maçında Hatayspor'u sahasında 1-0 yenildi. Uzatmalara giden karşılaşmada başka gol olmayınca Kastamonuspor 1966, penaltı atışları sonrası Hatayspor'u 3-2 yenerek tur atladı.

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Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final 2. maçında Hatayspor'u sahasında 1-0 yenildi. Uzatmalara giden karşılaşmada başka gol olmayınca Kastamonuspor 1966, penaltı atışları sonrası Hatayspor'u 3-2 yenerek tur atladı.Kastamonuspor 1966, aldığı bu galibiyetle yarı finale yükselerek Gümüşhanespor'un rakibi oldu. Kastamonuspor 1966-Hatayspor karşılaşması öncesinde ve sonrasında renkli görüştüler oluştu. Davul-Zurna ekibiyle sahaya gelen taraftar tur atladıktan sonrada davul-zurna ekibiyle tur sevincini yaşadı.Stat: GaziHakemler: Çağatay Şahan xxx, Cumhur Altay xxx, Soner Maraş xxxKastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xxx, Hasan Ayaroğlu x, Yaşar Çetin xxx, Oğuz Özden xx (İsmail Dinler dk. 62 xx), Onur Cenik xx, Batuhan İşçiler xx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xx (Ahmet Ayaloğlu dk. 71 x), Salih Sefercik xxx, Fatih Ergen xx (Fatih Küçük dk. 89 x)Yedekler: Cengiz Biçer, İskender Alın, Haşim Çoban, Arda HavarTeknik Direktör: Ziya DoğanHatayspor: Akın Alkan xxx, Selçuk Özkan xxx, Mithat Yaşar xxx, Yılmaz Özkeren (Tolga Çavdar dk. 114 ?), Mesut Çaytemel xxx, Taha Balcı xxx, Burak Taşdemir (Selim Ilgaz dk. 78 x), Sadi Karaduman xx, Volkan Altınsoy xx, Serkan Koç x (Ali Fırat Okur dk. 46 xx), Caner Hüseyin Bağ xxYedekler: Göksel Özkara, Soner Örnek, Emin Altunay, Tuncay KılıçTeknik Direktör: Ziya BarcıSarı Kartlar: Batuhan İşçiler, Faruk Öcal (Kastamonuspor 1966), Selçuk Özkan, Mithat Yaşar, Taha Balcı, Sadi Karaduman, Ali Fırat Okur (Hatayspor)