08.05.2017 18:44:34

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Play Off çeyrek final rövanş maçında kendi evinde mücadele eden B.B. Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor'u 2-1yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Play Off çeyrek final rövanş maçında kendi evinde mücadele eden B.B. Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor'u 2-1yenerek adını bir üst tura yazdırdı.STAT: Kazım KarabekirHakemler: Mustafa İlker Coşkun, Engin Erdem, Önder YılmazBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ahmet xx, Fırat xx, Doğan Can xx, Mustafa xx (Dk. 80 Ersel xx), Mehmet xx (Dk. 64 Mert Nobre xxx), Savaş xx, Erdem xx (Dk. 57 Eslem xxx), Murat xx, Ferit xx, Alişan xx, Erhan xxKOCELİ BİRLİKSPOR: Ahmet xx, Turgay xx, Ali Kemal xx (Dk. 66 Aydın xx), Mehmet Gürkan xx, Umut xx (Dk 79 Mutlu xx), Erdi xx, Fatih xx, Uğur xx, Gökhan xx (Dk. 78 Uğur xx), Emre xx, Burak xxGOLLER: 41 Eslem Dk. 78, 77 Ferit Dk. 87 (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), 81 Aydın Çetin Dk. 90+ (Kocaeli Birlikspor)SARI KARTLAR: Savaş Tağa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mehmet Gürkan Öztürk, Umut Kaya (Kocaeli Birlikspor)