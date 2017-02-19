19.02.2017 17:02:14
Spor Toto 2. Lig
Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı Kırklarelispor'u sahasında 5-1 yendi.
Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı Kırklarelispor'u sahasında 5-1 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Seser Tuna xx, Mutlu Çiğdem xxx, Onur Tanrıverdi xxx
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xx, Hasan Ayaroğlu xxx, Erkan Sekman (Haşim Çoban dk. 78 xx), Arda Havar (Yaşar Çetin dk. 72 x), Oğuz Özden xx, İskender Alın xxxx, Batuhan İşçiler xxx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xx (Kerem Seras dk. 46 x), Salih Sefercik xxx
Kırklarelispor: Ozan Öztürk xx, Saffet Yazar xx, Soner Birinci xx, Mustafa Soytaş x (Barış Bakır dk. 76 ?), Nazif Şener xx, Mert Sinan Pekesen xx, Oğuzhan Erdoğan x (Ahmet Baykal dk. 65 ?), Ahmet Devret x, Sedat Debreli xxx, Şahinali Terzi x, Bahadır Öztürk xx
Goller: İskender Alın (dk. 16, 70 ve 73), Hasan Ayaroğlu (dk. 81), Haşim Çoban (dk. 86) (Kastamonuspor 1966), Sedat Debreli (dk. 78) (Kırklarelispor)
Sarı kart: Ozan Öztürk (Kırklarelispor)
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