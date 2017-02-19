19.02.2017 16:45:25
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 mağlup etti.
Stat: Devrek
Hakemler: Ali Zaglı xx, Uğur Erdoğan xx, Hakan Betaş xx
Zonguldak Kömürspor: Osman xx, Erdinç xx, Ercan xx, Okan xx, Turan xx, Selçuk xx, Mert xx, Anıl xx, Okan Eken xxx, Onur xxx, Hüseyin xx
Amed Sportif Faliyetler: Kurtuluş xx, Kamil x, Şahin xx, Abdullah xx, Ercan xx, Yusuf xx, Oğuz xx, Mehmet xxx, Okan xx, Mansur xx, Murat xx
Goller: Okan (dk. 70), Onur (dk. 74 pen. ve 82) (Zonguldak Kömürspor), Mehmet (dk. 37), Okan (dk. 45) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kartlar: Abdullah (dk. 35), Kamil (dk. 79) (Amed Sportif Faaliyetler)
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