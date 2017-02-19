19.02.2017 15:29:30

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, kendi evinde ağırladığı Pendikspor'a 2-0 mağlup oldu.

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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, kendi evinde ağırladığı Pendikspor'a 2-0 mağlup oldu.Fethiyespor, kendi evinde Pendikspor'u konuk etti.Karşılaşmayı Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San,Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, Fethiyespor Başkanı Okan Uysal, Pendikspor Başkanı Şerafettin Taştan ile birlikte bin 500'ü aşkın Fethiyespor taraftarı izledi. Fethiyesporda sakatlığı devam eden Hakan Kutlu'nun dışında eksik oyuncu bulunmazken, Fethiyesporda haftalardır savunmada görev yapan Fatih Kuruçuk ile Hüseyin Cihan Avcu'yu Teknik Patron Akif Başaran yedek soyundururken bu mevkilerde Samet Yeniceli ile Oktay Pop'u ilk onbir de görevlendirdi.Maçtan dakikalar;4. dakikada Mehmet'in ara pasında kaleyi karşısına alan Sinan'ın vuruşunda köşeye giden topa kaleci Kubilay iyi uzandı mutlak golü engelledi.11. dakikada sol kanattan sıfıra inen Aytaç'ın ortaya çevirdiği topu, arka direkte Eray kafayla boş kale yerine auta attı.34. dakikada Aytaç'ın pasını düzelten Emir'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden falsolu vuruşu az farkla üstten auta gitti.41. dakikada Mert'in sağ kanttan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Emir'in kafa vuruşunda top, yan direğin dibinden sahaya geri dönüp kalecinin kucağına gitti.50. dakikada Oktay'ın sağ kanattan ortasına kale alanında Emir kafayı vurdu. Ağlara giden topu kaleci Mehmet kornere çeldi.53. dakikada Bekir'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Mehmet kornere çeldi.68. dakikada ceza sahasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Mustafa'nın yakından vuruşu ağlarla buluştu. 0-176. dakikada savunmada Bayram'ın yan pasında araya giren Tayfur, kaleci Kubilay'la karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. 0-284. dakikada Mustafa'nın uzun pasına hareketlenen Tayfur kaleciyle karşı kaldı. Aşırtma vuruşunu Kubilay iki hamlede kornere gönderdi.Stat: Fethiye ŞehirHakemler: Alper Çetin xxx, Rahman Kalyoncu x, Harun Dağdeviren xFethiyespor: Kubilay xx, Bayram xxx, Samet xx (Hüseyin Cihan dk. 79 x), Mert Er xx, Bekir Ozan xx, Hüseyin xx (Emre dk. 81 x), Emir xx, Selçuk xx, Aytaç x, Oktay x (Nurettin dk. 79 ), Eray xxxPendikspor: Mehmet Cinpir xxx, Hakan xx, Süheyl xxx, Sinan xxx (Tayfur dk. 63 xx), Mehmet Alaeddinoğlu xx (Savaş dk. 90 ?), Ramiz xx, Zeki xx, Mustafa xxx, Onur xx (Yasin dk. 74 xx), Anıl xx, Azad xxxGoller: Mustafa (dk. 67), Tayfur (dk. 76) (Pendikspor)Kırmızı Kart: -Sarı Kart: -