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19.02.2017 15:22:41
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Kocaeli Birlikspor'u konuk eden Bucaspor, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
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