12.02.2017 15:16:12
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Emir Eray Eyisoy xx, Hüseyin Aylak xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Salih Zafer xx, Cem Sultan xx (Ali Sakal dk. 86 ?), Cumhur xx, Ali Özgün xx, Serhat xx, Taner xx, Mehmet Cansın xx, Muhammed xx (Alperen dk. 46 xx), Mehmet Menderes xx (İsmail dk. 90 ?), Rıdvan xx
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Ferhat xx, Emre xx (Enes dk. 58 xx), Ömer xx, Harun xx, Erhan xx (Kenan dk. 67 xx), Cenk xx, Muharrem xx, Muhammed xx, Sezgin xx, Emre Kara xx (Hurşit dk. 46 xx)
Goller: Cem Sultan (dk. 13), Ali Özgün (dk. 27 pen.) (Gümüşhanespor), Ömer (dk. 36) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ömer, Emre, Ferhat, Muhammet (MKE Ankaragücü), Alperen, Taner, Rıdvan, Hasan Hüseyin (Gümüşhanespor)
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