05.02.2017 16:01:56

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Konya Anadolu Selçukspor'u 2-0 mağlup etti.

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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Konya Anadolu Selçukspor'u 2-0 mağlup etti.Karşılaşmayı Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan ve yaklaşık bin taraftar izledi. İlk yarının sonlarında Anadolu Selçukluspor kalecisi Emre'nin taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddiası sahayı ve tribünleri karıştırdı. Taraftarlardan İ.T. gözaltına alındıMaçtan dakikalar:9. dakikada Nazilli Belediyespo'da Arif yaklaşık 35 metreden ters vurdu. Kaleye giden topu, kaleci Emre son anda kornere çeldi.26. dakikada Berkay'ın ara pasıyla buluşan Fatih, defansın arkasına sarkıp kaleci Emre ile.45. dakikada Ali'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Fatih, boş kaleye vurdu. Fatih'in vuruşu kaleye paralel giderek dışarı çıktı.47. dakikada kazanılan köşe vuruşunu Berkay, kullandı. Berkay'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Sabri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-075. dakikada Eli Dere'nin pasıyla buluşan Eren'in ceza sahası dışından vuruşunda top, üst direği sıyırarak dışarı çıktı.90. dakikada orta sahada topla buluşan Furkan, şık çalımlarla ceza alanına girdi. Sol çarprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan'ın vuruşunda top, Ahmet Önay'a çarparak ağlarla buluştu. 2-090+2. dakikada Eren'i düşüren Sabri ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.Stat: Nazilli İlçeHakemler: Gürel Uzuner xxx, Aydın Karsavuran xxx, Anıl Usta xxxNazilli Belediyespor: Ersin xx, Sabri xx, Mehmet xx, Berkay xxx, Fatih xx (Mert Çakar dk. 85 x), Hakan xx, Zafer xx (Semih dk.67 xx), Furkan xxx, Ramazan xx, Hüseyin xxx, Ali xx (Mert Çapar dk. 77 xx)Konya Anadolu Selçukspor: Emre xx, Gökhan xx (Süleyman dk. 77 x), Ahmet Karaman x (Oğuz dk. 54 xx), Ali Kuleli xx (Serkan dk. 60 xx), Burak xx, Ali Dere xx, Arif xx, Ahmet Önay xx, Muhammet xx, Eren xx, Maksut xGoller: Sabri (dk. 47), Furkan (dk. 90) (Nazilli Belediyespor)Kırmızı Kart: Sabri (dk. 90+2) (Nazilli Belediyespor)Sarı Kartlar: Sabri, Hakan, Zafer, Hüseyin (Nazilli Belediyespor), Gökhan, Maksut, Burak (Konya Anadolu Selçukspor)