05.02.2017 15:48:04

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, kendi evinde ağırladığı Kocaeli Birlikspor'a 2-1 mağlup oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, kendi evinde ağırladığı Kocaeli Birlikspor'a 2-1 mağlup oldu.Karşılaşmayı Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San,Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, Fethiyespor Başkanı Okan Uysal, Muğla spor başkanı Haluk Beyimoğlu,Kocaeli Birlik spor başkanı Eren Yılmaz'ın yanı sıra 2 bini aşkın Fethiyespor taraftarı izledi. Fethiyespor Kocaeli Birlikspor maçına yine sosyal sorumluluk taşıyan dev bir afişle çıktı. İki takım oyuncuları üzerinde "Hayatının Hakemi Ol, Sigaraya Kırmızı Kart Göster"yazılı dev afişle çıkarken, seyirci bu görüntüyü uzun süre alkışladı.Maçtan dakikalar:15. dakikada Mert Er'in derinleme pasını yakalayan Eray sert vurdu kaleci Fatih topu dışarı çeldi.28. dakikada Uğur Daşdemir'in sağ kanattan ortasına, Onur'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.30. dakikada Aytaç'ın pasını Eray plase kaleye gönderdi. Top direği sıyırıp dışarı gitti.33. dakikada Aytaç tek başına ceza alınan girdi. Savunma tarafından indirildi hakem oyunu devam ettirdi.38. dakikada Uğur Işıkal'ın ortasında savunmanın kafayla uzaklaştıramadığı topu ceza alanı ön çizgisi üzerinden Alp kaleye gönderdi. Onur topuğuyla yönünü değiştirdiği topa, kaleci Kubilay uzanamadığı köşeden ağlarla buluştu. 0-157. dakikada Emir'in kafayla savunmanın arkasına attığı topu önüne alıp ceza alanına giren Aytaç, yerden sert bir şutla beraberliği sağladı. 1-158. dakikada Onur'un ceza alanı dışından yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.75. dakikada ceza alanı dışından kullanılan serbest vuruşta Bekir'in doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Fatih güçlükle kornere tokatladı.90+1. dakikada Onur'un pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan oyuna ikinci yarıda giren Ali Kemal savunmaya rağmen topu filelere gönderdi. 1-2Stat: Fethiye ŞehirHakemler: Levent Balcı x, Mehmet Özkan x, Uğur Erdoğan xFethiyespor: Kubilay xx, Hüseyin Cihan Avcu x (Nurettindk. 46 xx), Bayram xx, Bekir Ozan xx, Hüseyin Atalay xx (Oktay dk. 84 x), Emir xx (Cemre dk. 77 x), Mert Er xxx, Fatih xx, Selçuk xx, Aytaç xx, Eray xxKocaeli Birlikspor: Fatih xx, Kürşat xx, Tugay xxx, Mehmet xx (Ali Kemal dk. 73 x), Onur xxx, Uğur xxx (Mutlu dk. 84 x), Gökhan xx, Emre x, Burak xx (Erdi dk. 50 xx), Uğur xx, Alp xxxGoller: Aytaç (dk. 57) (Fethiyespor) Onur (dk. 38), Ali (dk. 90+1) (Kocaeli Birlikspor)Sarı Kartlar: Selçuk, Bekir, Aytaç (Fethiyespor) Turgay, Gökhan, Mehmet (Kocaeli Birlikspor)