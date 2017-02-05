05.02.2017 15:45:35
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kayseri Erciyesspor sahasında Karşıyaka'ya 6-0 mağlup oldu.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kayseri Erciyesspor sahasında Karşıyaka'ya 6-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Emir Kılıçarslan xx, Ali Murat Kaya xx
Kayseri Erciyesspor: Osman Kuş x, Mehmet Bayram x (Tugay Adamcıl dk. 46 x), Ahmet Özdemir x (Batuhan Hidayetoğlu dk. 46 x), Halil Karataş x, Furkan Ulus x, Yunus Öztürk x, Seyfettin Yesügey x, Burak Türkmen x (Bilal Kılıç dk. 62 x), Talha Çoban x, Cüneyt Turgut x, Muhammed Yasin Turgutalp x
Karşıyaka: Erhan Erentürk xx, Cenk Özbey xx, Ali Say xx, Tayfun Pektürk xx (Mahmut Temur dk. 68 xx), Can Erdem xxx (Hakan Kuş dk. 79 x), Battal Demirbilek xxx (Ali Kemal Özkan dk. 86 x), Metin Peker xx, Abdülhamit Yıldız xxx, Okan Şahingöz xx, Tugay Kırcalı xx, Anıl Çıracı xx
Goller: Can Erdem (dk. 1 ve 60), Abdülhamit Yıldız (dk. 17), Tayfun Pektürk (dk. 31), Battal Demirbilek (dk. 41), Ali Say (dk. 89) (Karşıyaka)
Kırmızı kart: Yunus Öztürk (dk. 58) (Kayseri Erciyesspor)
Sarı kart: Cüneyt Turgut (Kayseri Erciyesspor)
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