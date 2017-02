05.02.2017 15:45:35

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kayseri Erciyesspor sahasında Karşıyaka'ya 6-0 mağlup oldu.Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık SahaHakemler: Adem Sarıtaş xx, Emir Kılıçarslan xx, Ali Murat Kaya xxKayseri Erciyesspor: Osman Kuş x, Mehmet Bayram x (Tugay Adamcıl dk. 46 x), Ahmet Özdemir x (Batuhan Hidayetoğlu dk. 46 x), Halil Karataş x, Furkan Ulus x, Yunus Öztürk x, Seyfettin Yesügey x, Burak Türkmen x (Bilal Kılıç dk. 62 x), Talha Çoban x, Cüneyt Turgut x, Muhammed Yasin Turgutalp xKarşıyaka: Erhan Erentürk xx, Cenk Özbey xx, Ali Say xx, Tayfun Pektürk xx (Mahmut Temur dk. 68 xx), Can Erdem xxx (Hakan Kuş dk. 79 x), Battal Demirbilek xxx (Ali Kemal Özkan dk. 86 x), Metin Peker xx, Abdülhamit Yıldız xxx, Okan Şahingöz xx, Tugay Kırcalı xx, Anıl Çıracı xxGoller: Can Erdem (dk. 1 ve 60), Abdülhamit Yıldız (dk. 17), Tayfun Pektürk (dk. 31), Battal Demirbilek (dk. 41), Ali Say (dk. 89) (Karşıyaka)Kırmızı kart: Yunus Öztürk (dk. 58) (Kayseri Erciyesspor)Sarı kart: Cüneyt Turgut (Kayseri Erciyesspor)