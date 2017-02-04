04.02.2017 17:22:01
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bucaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bucaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: Maltepe Hasan Polat
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Muhammed Çalışkan xx, Sefa Özcan xx
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Evren xx, Fırat xx, Murat xx (Serdar Deniz dk. 85 ?), Sinan xx, Kemal xx, Ferhat Erişçi xx, Mustafa Kayabaşı xx, Halil Tuna xx, Erdem Koçal xx (Eslem Öztürk dk. 79 x), Erhan Çelenk x (Ersel dk. 15 xxx), Mehmet Albayrak xxx
Yedekler: Ahmet, Alişan, Fatih, Doğan
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Bucaspor: Hüseyin xx, Emre Özkan x, Murat Akyüz xx, Veli x, Sancar xx, Emre Toraman x (Onur Alkan dk. 35 ?) (Abdullah dk. 54 x), Zafer Çevik x, Mehmet İncebacak x, Erkan Taşkıran xx (İbrahim dk. 72 x), Alpay Aldemir x
Yedekler: Kemal Özyiğit, Şenol, Hasan, İlyas
Teknik Direktör: Fatih Uygun
Goller: Mehmet Albayrak (dk. 60), Ersel (dk. 63) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Emin Aladağ (dk. 35) (Bucaspor)
Sarı kartlar: Kemal, Emre, Veli, Mehmet (Bucaspor)
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