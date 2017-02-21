21.02.2017 13:00:16

Spor Tırmanış Bouldering Türkiye Şampiyonası Malatya'da yapılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Bouldering Türkiye Şampiyonası Malatya'da yapılacak.

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Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Bouldering Türkiye Şampiyonası Malatya'da yapılacak.Türkiye'nin çeşitli illerinden 30 kulübün, 80 dolayında ise sporcunun katılacağı şampiyona 25-26 Şubat tarihleri arasında İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilecek.Spor Tırmanış Bouldering Türkiye Şampiyonası'na Malatya'dan Gençlik Hizmetleri ve Ekstrem dağcılık kulüpleri katılacak."2 gün boyunca 30 kulüp, 80 dolayında sporcu burada olacak"Konuyla ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Dağcılık İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Faruk Akçınar, Malatya olarak bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Akçınar, Türkiye'de 10 yıllık geçmişi olan tırmanış branşında Malatya'nın çok hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirterek, "Dağcılık sporunda son yıllarda büyük gelişmeler gösterdik. Milli düzeyde bir sporcumuz var. Türkiyeyi temsil ediyor. Bu da Malatya'nın geldiği yeri gösteriyor. Donanımlı bir iliz. Malatya, olimpik bir spor branşı olan tırmanış branşında söz sahibi olacaktır. Spor Tırmanış Bouldering Türkiye Şampiyonası'na Malatya'dan Gençlik Hizmetleri ve Ekstrem dağcılık kulüpleri katılacaklar. Şimdiden iki kulübümüze de başarılar diliyorum. 2 gün boyunca 30 kulüp, 80 dolayında sporcu burada olacak. Ben İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.