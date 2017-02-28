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Spor kültürü ve olimpik eğitim projesi yeniden Mersin'de
28.02.2017 14:42:20

Spor kültürü ve olimpik eğitim projesi yeniden Mersin'de

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' Mersin'de yeniden öğrencilerle buluştu.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' Mersin'de yeniden öğrencilerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen eğitimin ikinci gününe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesi Oktar Tertemiz ile çok sayıda öğrenci katıldı. Mersin'de yapılan eğitimlere verdiği desteklerinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun tarafından plaket takdim edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Olimpiyat kültürünün gelişmesine yönelik böyle bir eğitimin Mersin'de verilmesinden ve projenin devam ediyor olmasından dolayı çok büyük bir onur duyuyorum. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, geleceğimiz sizlersiniz. Bizler emanetçiyiz. Yarınlarda bu kenti ve bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. O yüzden spor kültürü alarak, sporun sevgi, barış ve kardeşliğin tesisinde çok önemli bir yeri olduğunun bilinçlerinize yerleşmesi de çok önemli. Mersin'de yapılan Akdeniz Oyunları nedeniyle kentimize kazandırılan tesislerin aynı şekilde dolu dolu spor programlarına kavuşturulması da bu nedenle çok önemli. Bu tesislerin sizler ve spor camiası tarafından dolu dolu kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'i spor kenti ve spor turizminin başkenti yapabilmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Kocamaz, "Böyle bir eğitimle sizleri spora yönlendiren başta tertip komitesine ve belediye görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz ve sizler için varız. Gelecekte bu ülkeyi sizlere, aziz Atatürk'ün belirttiği gibi sağlam kafalı gençlere teslim etmek için de sabırsızlanıyoruz. Bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar ve sevgiler sunuyorum" şeklinde konuştu.

10 sene boyunca Mersin'de 15 kez program yaptıklarını ve Mersin'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Seyit Bilal Porsun ise "Mersin, olimpiyat şampiyonları çıkarmış bir kent olduğu için çok önemli bir merkez. O yüzden bu eğitimler de geleceğin olimpiyatçılarını hazırlayacak ve olimpiyat sporlarının geleceği sizler olacaksınız. Ne mutlu ki bu programı size getiren yöneticileriniz var. İlk defa bir belediye başkanı programımıza katılıyor. Spora ve çocuklara bu kadar önem veren bir belediye başkanınız var. O yüzden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan çocuklar ve Kültür ve Olimpik Eğitim Komitesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kocamaz, günün anısına Başkan Porsun'a çini işlemeli tabak hediye etti.

Spor bilincinin öğrencilere aşılanmasını hedefleyen ve 3 gün süren projede öğrencilere spor, çevre, sağlık, olimpiyatın tarihsel süreci, centilmenlik, fair play ve sporun eğlenceli yönleri anlatıldı. Etkinlikte çeşitli filmler, animasyonlar ve ödüllü yarışmalar ile öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerine olanak sağlandı.Proje sunucusu tarafından yöneltilen soruları bilen öğrencilere hediyelerin verildiği eğitimde, Oli isimli maskot sahneye çıkarak öğrencilerle dans etti. Maskot ile doyasıya eğlenen öğrencilere eğitim sonunda katılımcı sertifikası verildi. 1 Mart 2017 Çarşamba gününe kadar devam edecek olan eğitimlerde yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
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