27.01.2017 00:04:42

Spor camiasında referandum kampanyası

Spor camiası, başkanlık sistemini getirecek anayasa değişikliği konusunda görüşlerini bildirdi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Türkiye'de referandum öncesi spor camiasının ünlü isimleri, başkanlık sistemini getirecek anayasa değişikliği konusunda ikiye bölündü.

Futbolcusundan spor yorumcusuna, yöneticisinden eski hakemlere kadar birçok isim, sosyal medyada 'Evet' ya da 'Hayır' tercihlerini takipçileriyle paylaştı.

Eski hakem Selçuk Dereli, Rıdvan Dilmen'in başlattığı, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın da destek olduğu referandum için 'evet' kampanyasına bir videoyla yanıt verdi.

Dereli, "Söz konusu vatan olduğunda hatalı ve faul hareketlerden uzak durmak gerekir" diyerek, 'hayır' diyeceğini söyledi.

'EVET' DİYEN ​HİDAYET TÜRKOĞLU, KENAN SOFUOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da kampanyaya 'evet' diyenlerden. 'Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım' diyen Türkoğlu, ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na 'sen de var mısın?' diye sordu.

LEMİ ÇELİK DE 'HAYIR' DEDİ

​Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Lemi Çelik ise başkanlık anayasası referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.

Fenerbahçeli Sol Açık'ın başlattığı 'Hayır' çağrısına Galatasaray ve Beşiktaş'tan da destek gelmişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder