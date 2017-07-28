28.07.2017 15:35:03

Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, incelemelerde bulunmak için gittiği Rize'de, geçtiğimiz günlerde milli takımdaki görevinden ayrılan Fatih Terim'in tazminat konusu ile ilgili konuştu.

Rize'de konuşan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Terim'e ödeyeceği tazminata ilişkin açıklama yaptı. Bak, “Bunlar teknik konular. Onu Futbol Federasyonu ile beraber Fatih Terim birlikte çözecektir” dedi.

İşte o açıklamalar:



“Futbol Federasyonu özerk bir yapıya sahip. Kendilerinin yaptığı sözleşeme de federasyon başkanı ile teknik direktör arasında yapılan bir protokoldür. Bu sorunları çözmek için federasyon başkanı ile Fatih Terim bir araya geldiler. Bu sorunu kendi açılarından bir çözüme kavuşturdular. Teknik konuları kendileri çözecektir. Bize düşen şudur.

Fatih Terim bu ülkeye hem futbolcu, hem teknik direktör olarak, hem de yurt dışında çeşitli takımları çalıştırarak önemli başarılar elde etmiş bir teknik adamdır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk sporu yoluna devam edecektir. İnanıyoruz ki milli takımımız ve Türk sporu bu süreçte yoluna devam edecek. Diğer konular zaten teknik konular. Onu Futbol Federasyonu ile beraber Fatih Terim birlikte çözecektir.”

NE OLMUŞTU?

Terim'e tazminat olarak 3.5 milyon euro tazminat verileceği söylendi.