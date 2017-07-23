23.07.2017 19:03:48

Spor Bakanı Bak: Bu bir meydan okumadır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bak, 'Bu bir meydan okumadır. Çok güzel bir gün oldu' ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Güzel bir günde çok güzel bir organizasyon yaşadıklarını söyleyen Bak, "İki kıta arasındaki tek yarış bu. Geçen yıl da ödül almış bir yarış. Burası bir meydan okuma yeri. İnsanlar anılarında, 'Ben boğazı karşıdan karşıya geçtim, Asya'dan Avrupa'ya yüzdüm' diyor. Dolayısıyla bir meydan okuma var. Güzel bir yarı oldu. TMOK bunu 29. kez organize ediyor. Bu yıl da sponsorlarımız var. Samsung 5 yıldır sponsorluk yapıyor. Hava güzel, seyirciler güzel bir ortam oluşturdu. 2000 sporcunun başvurduğu bir yarış. Biraz önce bitişi de izledik. İnsanlar sudan çıktıkları zaman yüzleri güler şekilde çıkıyor. Yani meydan okumayı gerçekleştirmiş olarak çıkıyor. Boğaz bir inci. İstanbul dünyanın incisi. Türkiye bizim göz bebeğimiz. Ülkemizde terör olduğunu söyleyenler var ama bakın hayatımız gayet normal şekilde devam ediyor. Türkiye güvenli bir ülke. Türkiye, turizmde, kültürde güvenli bir nokta. Bu ülke büyümeye, spor aktivitelerini geliştirmeye devam edecek. Organizasyonda emeği geçen TMOK'a, Samsung'a ve katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"CUMHURBAŞKANIMIZ'IN ÖNDERLİĞİNDE BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI"



Türkiye'nin bundan sonra büyük organizasyonlar için hazır olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde Türkiye, sporda büyük yatırımlar yaptı. Kendisi sporun içinden gelen bir politikacı, sporu çok iyi biliyor ve sporun kitlelere ulaştığını da çok iyi biliyor. Yapılan altyapı yatırımları başta olmak üzere, tesisler olmak üzere büyük aşamalar kaydedildi. Tesisiniz olmazsa size organizasyon verilmesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.



