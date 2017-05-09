09.05.2017 20:46:05

SPK haftalık bülteni

SPK, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve Pelin Zenginer hakkında suç duyurusunda bulundu- Kurul, Sarkuysan'ın, Anadolu Isuzu'nun ve Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve Pelin Zenginer hakkında suç duyurusunda bulundu.

SPK haftalık bültenine göre, Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ 1 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı için, Vanet Gıda Sanayi iç ve Dış Ticaret AŞ 76 milyon 73 bin 178 liralık ve Güler Yatırım Holding AŞ de 4 milyon liralık bedelli sermaye artırımı için Kurul'a başvurdu.

Ayrıca Halk Yatırım Menkul Değerler 650 milyon liralık, Destek Faktoring ve Ak Yatırım Menkul Değerler 500'er milyon liralık, İş Faktoring 400 milyon liralık, Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi 100 milyon liralık ve Arena Faktoring de 49 milyon liralık borçlanma aracı ihracı için SPK'ya müracaat etti.

Kurul, Sarkuysan'ın 75 milyon liralık, Anadolu Isuzu'nun 58 milyon 580 bin 293,46 liralık ve Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 93 milyon 7 bin 455 liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı.

SPK'nın borçlanma aracı başvurularını onayladığı şirketler ise İş Yatırım Menkul Değerler, Deniz Finansal Kiralama, Şekerbank, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve MNG Faktoring oldu.

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret AŞ paylarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, SPV Bilişim ve Dış Ticaret AŞ'ye toplam 808 bin 132 lira, Mehmet Murat Akgiray'a da 26 bin 49 lira idari para cezası uygulayan SPK, farklı paylarla ilgili çeşitli incemeler sonucunda da 5 tüzel, 3 gerçek kişi hakkında toplam 2 milyon 746 bin 516 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.





- Ekspres Yatırım ve Referans Menkul Değerler'in faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Kurul, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve Koza Altın İşletmeleri AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve Pelin Zenginer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunduğu tespit edilen Ali Merdan Tonguç, Deniz Demir, Mehmet Calban, Mehmet Üner ve Ufuk Süsoy hakkında suç duyurusu yapan SPK, söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına da karar verdi.

Bültene göre SPK, Ekspres Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ve Referans Menkul Değerler AŞ'nin faaliyetlerinin kendi talepleri üzerine 2 yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verdi.