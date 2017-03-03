03.03.2017 18:40:46

SPK haftalık bülten

SPK, yapılan incelemeler sonucunda bazı şirketlere ve ilgili şahıslara toplamda yaklaşık 930 bin lira idari para cezası kesti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yapılan incelemeler neticesinde bazı şirket ve gerçek kişilere 929 bin 566 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Global Yatırım Holding AŞ 250 milyon lira, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ 400 milyon lira ve Analiz Faktoring AŞ 40 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulundu.

Kurul, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 450 milyon lira tutarında tahvil/finansman bonosu ve 100 milyon lira tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Yapılan incelemeler sonucunda Kurul, Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 26 bin 49 lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye toplam 89 bin 628 lira, Eren Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'ye 269 bin 500 ve Legal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'ye 291 bin 60 lira idari para cezası kesti.

Kurul, yapılan incelemeler neticesinde Göksel Akın'a 227 bin 280 lira ve Kayhan Uğur'a 26 bin 49 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Böylece Kurul, toplamda şirket ve şahıslara 929 bin 566 lira idari para cezası kesti.

Tasfiye Halinde Tera Varlık Kiralama AŞ'nin ve Sur Varlık Kiralama AŞ'nin talepleri doğrultusunda varlık kiralama şirketi statüsünden çıkarılması Kurul, tarafından kabul edildi.

Kurul, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'nin, şirket esas sözleşmesinin bazı maddelerinin değiştirilmesi/iptaline ilişkin tadil tasarılarını uygun gördü.

