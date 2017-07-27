SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
SP İl Başkanı Aydın: İslam dünyası yek vücut olmalı
28.07.2017 13:14:05

SP İl Başkanı Aydın: İslam dünyası yek vücut olmalı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın 30 Temmuz Pazar günü Yenikapı miting alanında gerçekleştirilecek 'Büyük Kudüs Mitingi' öncesi basın toplantısı düzenlendi.

"Büyük Kudüs Mitingi" öncesi basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, "Coğrafyamızı bu içinde bulunduğu şartlar karşısında bozan, bozmak isteyenlerin planlarına karşı yek vücut olmak, bu konuda bilinçli olmak, yoksa şairin dediği gibi 'Yaklaşıyor yaklaşmakta olan' demek için bugün buradayız ve Kudüs mitingini bu bilinçle tertip ediyoruz." dedi.

Her kesimden insanın Kudüs ve Mescid-i Aksa denilince ortak paydada buluşup tek yürek olduğunu dile getiren Aydın, "Bu mitingin görüntüsünün uluslararası diplomaside etkili olması, İsrail'in bu arsızlık ve pervasızlık karşısında ümmetin kalbi durumunda olan Türkiye'de, 'Halk galeyana geldi beni tarihin çöp sepetine atabilir' hissiyatını uyandıracak bir arzın olması gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini önemle sizlerden istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"YEK VÜCUT OLMAMIZ GEREKİYOR"

Birol Aydın, neredeyse her bir İslam ülkesinin kendi iç meselesiyle boğuşur ya da boğuşturulur hale getirildiğini, kendi iç meseleleriyle boğuşan bu ülkelerin yanı başında kanayan bir yaraya merhem olacak mecalden de uzak tutulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı hassasiyetleri paylaşan halklar birbirlerinin yardımlarına koşamıyorlar. Bunu fırsat bilen İsrail de pervasızlığını, arsızlığını bugünlerde artırarak devam ettiriyor. Buna dikkat çekmek, tam da şimdi diyebilmek için, birbirimizi anlama hususunda her zamankinden daha fazla zorunluluğumuzun olduğu bir süreci geçirdiğimizi ifade edebilmek için bu mitingi bir imkan ve fırsat olarak görüyoruz.

İnsanımız, milletimiz ortak paydaların ne olduğunu, yüreğinde yatan, ülkesine, milletine, insanlığa sahip çıkma dürtüsünün melekesinin nerede temerküz ettiğini biliyor. Türkiye 80 milyonun evi. Evimizi bozmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere karşı yek vücut olmamız gerekiyor. Coğrafyamızı bu içinde bulunduğu şartlar karşısında bozan, bozmak isteyenlerin planlarına karşı yek vücut olmak, bu konuda bilinçli olmak, yoksa şairin dediği gibi 'Yaklaşıyor yaklaşmakta olan' demek için bugün buradayız ve Kudüs mitingini bu bilinçle tertip ediyoruz."

Aydın, "Pazar günü yapacağımız mitingimiz, her bir insanımızın ruhunda, gönlünde var olanı haykırabileceği ve bu haykırış için önünde hiçbir engelin olmaması gerektiği, Saadet Partisi olarak biz tertip etmiş olsak bile hiçbir insanımızın oraya gelmesini engelleyecek bir görüntünün bile olmasını gönlümüz istemez.

Bu açıdan en başından alanın sadece Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılacağı belirtildi. Destek veren yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Onlar kendi flamaları ve bayraklarıyla katılabilirler. Bir siyasi parti bayrağı alanda bulundurulmayacaktır. Yüz binlerin, milyona yakın insanın öyle zannediyoruz katılacağı bir miting olacak." değerlendirmesinde bulundu.

 


    YORUM YAZ
Ankara'da korkunç cinayet
Ankara'da korkunç cinayet
Ankara’da kendisine şantaj yaparak para istediğini iddia ettiği yeğenini öldürerek cesedini parçalayıp farklı noktalara atan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
28.07.2017 11:21:14
Temizlik yaparken bu hale geldi
Temizlik yaparken bu hale geldi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde evinde temizlik yaparken lavabo açıcıya sıcak su döken kadının yüzü feci şekilde yandı. Gözlerine kadar yanan talihsiz kadın, 'Kadınlar dikkat etsin, çok zor bir durum' diyerek uyardı.
28.07.2017 10:59:45
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler
TSK: Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
28.07.2017 08:53:36
Türkiye, İslam dünyasının merkezi olacak
Türkiye, İslam dünyasının merkezi olacak
İstanbul'da kurulacak ve Arapça-Türkçe-İngilizce eğitim verecek olan Uluslararası İslam Üniversitesi Müslüman dünyasının sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yapacak, Türkiye bu sayede İslam aleminin ilim merkezi olacak.
28.07.2017 08:20:21
AFAD'dan uyarı: Yine geliyor
AFAD'dan uyarı: Yine geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı sosyal medya hesabından Marmara'da etkili olan yağışla ilgili uyarı yayınladı.
27.07.2017 21:48:18
Meclis tatile girdi
Meclis tatile girdi
Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
27.07.2017 20:53:52
İstanbul'da vatandaşların zor anları
İstanbul'da vatandaşların zor anları
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
27.07.2017 20:07:29
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hindistan'a 'cihat' ilan edildi
Hindistan'a 'cihat' ilan edildi
Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı
Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı
YPG: Rakka'nın yarısını IŞİD'in elinden aldık
YPG: Rakka'nın yarısını IŞİD'in elinden aldık
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
İran uzaya roket gönderdi
İran uzaya roket gönderdi
AFAD'dan uyarı: Yine geliyor
AFAD'dan uyarı: Yine geliyor
Osmani, haçlı forma giymek istemedi ve takımdan ayrıldı
Osmani, haçlı forma giymek istemedi ve takımdan ayrıldı
İBB'den yağış açıklaması
İBB'den yağış açıklaması
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
Caner Erkin: Şampiyonluğu her sene göğüslemek zorundayız
Caner Erkin: Şampiyonluğu her sene göğüslemek zorundayız
İstanbullular dikkat! Saat verildi, sağanak geliyor!
İstanbullular dikkat! Saat verildi, sağanak geliyor!
Putin onayladı: Rusya 50 yıl daha Suriye'de
Putin onayladı: Rusya 50 yıl daha Suriye'de
SON YORUMLANANLAR
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
İran uzaya roket gönderdi
İran uzaya roket gönderdi
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Emniyet uyardı: İhbar edin
Emniyet uyardı: İhbar edin
CIA direktöründen darbe itirafı!
CIA direktöründen darbe itirafı!
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!
Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!
Almanya neden geriyor?
Almanya neden geriyor?
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları