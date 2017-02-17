17.02.2017 11:52:01

SP hastası Hayat'ın yüzü güldü

Türk Kızılayı İstanbul Şubesinin Kızılay Anneleri, SP hastası Hayat'a hayallerindeki dik konumlandırma cihazını hediye etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türk Kızılayı İstanbul Şubesinin Kızılay Anneleri, SP hastası Hayat'a hayallerindeki dik konumlandırma cihazını hediye etti.Türk Kızılayı İstanbul Şubesine gelen bir başvuruyu değerlendiren Kızılay Anneleri, Sakarya'da oturan SP hastası Hayat Temizalay'ın ihtiyacı olan dik konumlandırma cihazını aileye hediye etti. 12 yaşındaki Hayat, Kızılay ekiplerinin yardımı ile cihazı ilk kez kullanırken sevinç çığlıkları attı. Temizalay ailesi, "Hayat, hastalığı nedeniyle yataktan çıkamıyordu. Bizimle birlikte masaya oturup yemek yiyebileceği için çok mutluyuz" dedi.Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, "Hayat'ın ablası kardeşinin ihtiyacını dilekçe ile bir ay önce şubemize bildirdi. Kızılay Annelerimiz, Hayat'a ve ailesine sahip çıktı. Çeşitli nedenlerle beyninde hasar oluşan bu hastaları, yatağa bağımlı kalmaktan kurtaran cihaz, gönüllü annelerimiz tarafından tedarik edildi ve Sakarya'daki aileye götürüldü. Hayat'ı hayata bağlayan bu yardım için hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.