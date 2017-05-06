07.05.2017 10:44:10

Sözlü, temsili Yörük Göçü'ne deve üstünde katıldı

15. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni temsili Yörük Göçü ve Kına Gecesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, deve ile şehir turu attı

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15. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni temsili Yörük Göçü ve Kına Gecesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, deve ile şehir turu attı15. Uluslararası Çukurova Yörük Türmen Şöleni öncesi temsili Yörük Göçü ve Kına Gecesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Yörük Göçü ile başlayan ve Gençlik Meydanı'ndaki kına gecesi ile sonlanan etkinliklerin sürpriz bir de konuğu vardı. Vatandaşların arasından deve üzerinde görülen Başkan Sözlü, yoğun ilgiyle karşılandı.Deve üstünde elinde Türk Bayrağı ile temsili Yörük Göçü'ne katılan Başkan Sözlü, vatandaşlarla da kol kola halay çekti.Etkinlik esnasında Başkan Sözlü, Yörük Türkmenlerin Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının teminatı olduğunu ifade etti.