23.12.2016 11:30:57

Sözlü: 'Anne toplumun mimarıdır'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 'İnsanlık tarihi kadına yüklenen anlamlarla ilerlemiştir. Anne de toplumun mimarıdır' dedi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "İnsanlık tarihi kadına yüklenen anlamlarla ilerlemiştir. Anne de toplumun mimarıdır" dedi.Adana Kent Konseyi ve İstanbul Anne Meclisi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Bilinçli Anne, Bilinçli Toplum Eğitim Paneli" Şirin Park Otel'de gerçekleştirildi. Anne Meclisi Kurucu Başkanı Oya Kalender, Yardımcı Doçent Doktor Nilüfer Çelikkol, Blogger Merve Öztürk, Avukat Ayşe Dilek Ergüler, Yazar-Aile Evlilik Danışmanı Serhat Yabancı ve Uzman Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu'nun katıldığı panelde, 'Söz Annede, Annelik Sanatı, Ebeveny Rol Modelleri, Gelecek Nesilleri Şekillendiren Ustalar ve Anne Hakları' başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak ile siyasi partilerin kadın kolları ve konseye üye sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı panelin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, toplumun eğitimli ve bilinçli annelerin omuzlarında yükselebileceğini belirti. Başkan Sözlü, "Kadınlara sonradan yüklenen bütün diğer değer ve anlamlar insanlık tarihinin kat ettiği yol içerisinde bir değerler bütünüdür. Annelik işin sadece biyolojik boyutudur. Toplumsal manada anne inşa edendir, mimardır" diye konuştu."Babalar da bilinçlendirilmeli"Refah ve eğitimin olmadığı toplumlarda kadının ve annenin ağır bir işte çalışan işçiden farkı olmadığına dikkat çeken Başkan Sözlü, "Annenin işini kolaylaştırmak için annenin, anne adaylarının eğitilmesinden ziyade babalar, baba adayları da eğitime tabi tutulup bilinçlendirilmeli" diyerek anne ve babalık rollerinde eğitimin önemine dikkat çekti.Toplumun erkek egemenmiş gibi görünse de aslında anaerkil olduğunu söyleyen Başkan Sözlü, "Türk tarihine bakıldığında da kadının önemi görülecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu önemi erken görebildiği için Avrupalı kadınlardan önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermiştir" dedi. Her mesleğe bir sertifikayla başlandığını, ancak annelik konusunda toplumsal manada sağlıklı olmayan insanların anne olmasının yanlış olduğunu belirten Başkan Sözlü, Adana'da evsahipliği yaptıkları panelin sorunlara çözüm bulabilir bir toplantı niteliği taşıdığını vurguladı.Anne Meclisi Kurucu Başkanı Oya Kalender ise annenin eğitilmesinin aslında toplumun değişmesi anlamına geldiğini dile getirip, Adana'da farkındalık uyandırmak adına yaptıkları etkinliğe verdikleri destek ve misafirperverlikten dolayı Başkan Sözlü ve Adana Kent Konseyi yöneticilerine teşekkür etti.