23.02.2017 17:56:54

Soysal'dan 'destek' sitemi

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, Malatya şehrinin şampiyonluğa koşan Evkur Yeni Malatyaspor'a katkı sunamadığını söyledi.

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Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, Malatya şehrinin şampiyonluğa koşan Evkur Yeni Malatyaspor'a katkı sunamadığını söyledi.Takımın can havliyle, futbolcu, yönetim, teknik heyet ve taraftarla şampiyonluğa koştuğunu ifade eden Soysal, Malatya'nın henüz şehir olarak bu bütünlüğe katkı sunamadığını ifade etti."Ultraaslan'dan otobüs sözü"Soysal yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye Malatyaspor'un yeniden Süper Lig'e yürüyüşünü konuşuyor ama biz Malatya'da hala bunun farkında değiliz. Denizli maçına 8 otobüsle 400 taraftar taşıdık. Oradaki atmosferle takımımız 3 puan aldı. Şimdi artık puan farkını açmak için bir kez daha İstanbul'a çıkarma yapmak istiyoruz. 1000 civarında taraftardan ön talep aldık. Ancak 10 otobüs desteği geldi. 500 taraftarım dışarıda kalıyor. Her bir otobüsün maliyeti 7 bin lira. Bu parayı kulüp nereye kadar karşılayabilir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'dan başka elini taşın altına atan yok. Diğer belediyelerimiz, STK'larımız takımız şampiyonluğa giderken destek olmayacaksa daha ne zaman piyasaya çıkacaklar merak ediyorum. İstanbul'da Galatasaray Ultraslan Dernek Başkanımız Malatyalı Veysel Giley bile 1 otobüs tahsis ediyor. Ama Malatya'da yaşayan iş adamlarımızdan ses yok. Sayın rektörümüz 3 otobüs sözü verdi. Ona teşekkür ediyoruz. Biz İstanbul'daki Malatyalılarla o tribünleri doldurmak istiyoruz. Ancak şu ana kadar tam bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Malatyaspor şampiyonluğa koşarken, şehir bizi yalnız bırakıyor" ifadelerini kullandı.