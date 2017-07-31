31.07.2017 23:35:50

Soylu: PYD'ye silahları Japonya vermiyor!

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PYD'ye silah yardımı yapmasını eleştirdi. Soylu; 'PYD'ye yepyeni silahları Japonya vermiyor' dedi.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkalığı'ndaki 105'inci dönem kaymakam adaylarının uyum kursu başlangıç töreninde konuştu.



ABD'nin YPG'ye silah yardımında bulunmasına tepki gösteren Soylu, şöyle konuştu:



“Kimse kusura bakmasın, PKK'ya destek dünyanın en uçlarından falan geliyor değil, Türkiye'nin veya bizim bilmediğimiz yerlerden geliyor değil.



Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristler, Güney Kore'de oturum almıyorlar. PKK'nın makyajlı hali olan PYD'ye yepyeni silahları Japonya vermiyor. Dolayısıyla ortada, kullanılan yanlış tercihler söz konusudur.”



“Kandil ile kimin temas kurmaya çalıştığını biliyoruz”



Süleyman Soylu, şunları kaydetti:



“Türkiye'nin söylemi basit ve açıktır. Bu dünyada bu kadar çatışmaya ve drama gerek yoktur. Modern dünya vekalet savaşlarından desteğini çekerse hiçbir devlet el altından veya açıktan, terör örgütlerini desteklemezse, muhatap almazsa, bu yapılarla mücadeleye hız verirse dünya şu anda olduğundan çok daha güzel bi̇r hal alacaktır.



Ülkemize hangi ülkelerin çomak sokmak istediğini çok net biliyoruz. Kandil ile kimin temas kurmaya çalıştığını çok açık ve net biliyoruz.



Ülkemizin içerisinde yakaladığımız birtakım silahların hangi menşeiden Türkiye'ye nakledildiğini çok iyi biliyoruz. Bütün bunların bilinci içinde biliniz ki tedbirlerimizi de alıyoruz.”