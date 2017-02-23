24.02.2017 09:11:37

Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik

Soylu, 'Özerklik ilan edeceğiz' diyen HDP için 'Hadi et de göreyim şimdi özerklik' ifadelerini kullandı.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da düzenlenen "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı"nın ardından, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Açıklamalarında sistemin değimesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bu millet bu sistemin bedelini ödedi.Türkiye'de 7 Haziran'ı hatırlayın. O terör örgütünün uzantılarının, siyasi uzantılarının o afralarını, tafralarını, şımarıklıklarını. 'Özerklik ilan edeceğiz', hadi et de göreyim şimdi özerklik."dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistemin devam etmesini savunanlar, aynen bunun devam etmesini istiyorlar. 15 Temmuz akşamı saat 20:00'de Hakkarili gençler bakanlığımızdaydı. Ben yarım saat, bir saat sonra bu ülkede bir darbe olacağını düşünmüyorum. Bu darbelerin içinde yaşamış bir ailenin mensubu olarak darbe olacağını hiç düşünmüyorduk. Hangi biriniz 15 Temmuz akşamı birtakım ihanet gruplarının bu ülkenin yarınlarına ve bu ülkenin sevgilisi olan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir darbe girişimi içerisinde olduğunu düşünür. 28 Şubat'ı hepimiz hatırlıyoruz. İktidar dolu dizgin gidiyordu. Hangi birimiz 27 Şubat günü 28 Şubat'ta böyle bir tabloyla karşılaşabileceğini ve yeniden Türkiye'nin birtakım zulümlerle bir takım ayrımlarla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorduk. Hiçbirimiz. Bilmelisiniz ki bizim annelerimiz, babalarımız 26 Mayıs akşamı o milletin o gün ki sevgilisi olan Menderes'in idama gidecek yolculuğa çıkacağını düşünmemişti. 71 aynısıydı, 80 aynısıydı. 27 Nisan aynısıydı. Gezi olayları da aynısıydı."

"HADİ ET DE GÖREYİM ŞİMDİ ÖZERKLİK"

Bu sistemin milleti sürekli mahkum etmeye çalışan bir sistem olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bu millet bu sistemin bedelini ödedi. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan denilen bu milletle beraber hareket eden anlayış çıktı, bilmenizi istiyorum ki onu da devirmeye, ona da oyun kurmaya, ona da kumpas kurmaya çalıştılar. Ama bu millet bırakmadı. Şimdi diyorlar ki bu devam etsin. Ne olacak? Bir ekonomik kriz olursa yine bunların ayağına çelmeyi takarız. Türkiye'de 7 Haziran'ı hatırlayın. O terör örgütünün uzantılarının, siyasi uzantılarının o afralarını, tafralarını, şımarıklıklarını. 'Özerklik ilan edeceğiz', hadi et de göreyim şimdi özerklik." şeklinde konuştu.

"ÖZERKLİK İLAN ETMESİN DE..."

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015'in Ağustos ayında "Yüksekova'da Cizre'de katliam var." iddiasında bulunmuş ve "AKP'nin Ankara'da üç imza ile atadığı vali var ya onun memuru emir vermiş; halkın yüzde yüz oyunu almış vekiller şehre giremez demiş. Hakkari'nin vekilleri Hakkari'ye giremez diyor. Şimdi ben size soruyorum Kürtler özerklik ilan etmesin ne yapsın?" demişti.