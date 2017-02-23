23.02.2017 23:40:29

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert terör tepkisi

İçişleri Bakanı Soylu, 'Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" sonrası AK Parti İl Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Türkiye Konferansı"na katıldı.

Kürsüye çıkarken çalan "Recep Tayyip Erdoğan" şarkısıyla partilileri eşliğinde "Rabia" işaretiyle katılımcıları selamlayan Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine Türkiye'nin her yerinden meydan okunduğunu vatandaşların da tüm meydanlardan ülkenin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahipsiz olmadığını haykırdığını belirtti.

Konuşmasında yapılacak halk oylamasına değinen Soylu, "Şu referandum bitsin, bak neler olacak. Memleket ne güzel günler görecek. Ne terör örgütü ne Türkiye'yi geri bırakmaya çalışanlar ne bizi engellemeye çalışanlar... Bu referandumun en önemli kararı, millet ne derse o olacak, millet ne istiyorsa o olacak, millet ne karar veriyorsa o olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, siyasette tesadüfün yer almadığını olmadığına değindi. Siyasetin hiçbir zaman dur durağı olmadığına işaret eden Soylu, "Aktörleri değişir ama konusu hep aynıdır. Ana fikri aynıdır. Bizler hep birlikte siyasetçi olarak ya o çizginin içindeyiz ya da o çizginin dışındayız. Hele bu milletin dünya üzerindeki binlerce yıllık varlığı, mücadelesi, kavgası, yarına ait iddiası asla bir tesadüfün asla günlük bir siyasi kaygının eseri değildir." dedi.

Soylu, milletin beka davasının bulunduğunu belirterek, bunun binlerce yıldır her türlü baskıya, zulme karşı hem kendisinin hem insan olmanın onurunu koruma hem de ezanın okunmasının olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin 2002'de yüzde 34 ile iktidara geldiğini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Millet kendi evlatlarına her seçimde 'Biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun. Bu yol bizim yolumuzdur, bu yol bu milletin yoludur, bu yol İslam'ın yoludur. Bu yoldan dönmeyin' diye destek vermiş, onu 15. yılında yüzde 50'nin üstüne taşımıştır. Peki bu yoldan sapanlara ne olmuştur? Bu yolu, bu yolda yürüyenleri beğenmeyenlere, milletin çizdiği çizgiye uymayı ret edip başkalarının çizgisine bu milleti sokmaya çalışanlara acaba ne olmuştur? Abdulhamit'e 'Kızıl Sultan' diye lakap takanlara, milletin iktidarını hazmedemeyip 3 güzel insanı Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idam ederek milletin gönlünden ayırmaya çalışanlara, bu millet ne zaman özgür iradesiyle dünyaya kafa tutmaya kalkmışsa onu darbelerle, muhtıralarla sindirmeye çalışanlara, bütün bunlar olurken kenarda ellerini ovuşturup kendilerine iktidar postu çıkarmaya çalışanlara ve onların zihniyetine acaba ne olmuştur?' diye soruyoruz."

Bu yoldan dönenlerin payına zillet düştüğüne işaret eden Soylu, "Yüzde 25'i aşamayan, bu ülkede yaşayıp bu ülkenin ülkenin başarılarıyla gurur duyamayan, Marmaray'dan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden homurdanarak geçen eğer burada barınamazsa Batılı ağabeylerinin kapısında bu ülkeyi şikayet ederek sırtının sıvazlanmasını bekleyerek geçen zehir bir hayat düşmüştür onların da payına." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini yıldırmak isteyenlerin, birlik ve beraberliğine çelme takmak isteyenlerin hain eylemlerini emniyet güçlerinden fırsat bulabildikçe yaptıklarını belirterek, Şanlıurfa Viranşehir'de adalet mekanizmasını caydırmak amacıyla terör eylemi yapıldığını söyledi.

MARDİN'DEKİ TERÖR OPERASYONLARI

Viranşehir'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun iktidarın sırtına terörün bitirilmesi sorumluluğunu yüklediğini vurgulayan Soylu, Mardin'deki terör operasyonlarına değindi.

Birkaç gündür Mardin'de ne olduğunu soranlara cevap vermek istediğini dile getiren Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başka bir şey olduğu zaman İçişleri Bakanını arayıp soruyorsunuz. CHP'li arkadaşlarımıza söylüyorum, diğerlerine söylüyorum. Nereden talimat aldınız da Mardin'de Koruköy'de ve onun etrafında PKK terör örgütünün oradaki milleti korkutarak, sindirerek orada yer aldığı ve oradan bütün Türkiye'ye korku saldığı... Oradan Antalya'ya, Manisa'ya, İzmir'e, İstanbul'a bomba gönderdiler. İnsanlarımızın canını yaktılar. Sen milletvekilisin, terör örgütünün sözcüsü değilsin. Lafınızı, endazenizi, ölçünüzü bilin de konuşun. Terör örgütünün arkasında olmayın, milletin yanında olun artık. Yeter artık. Bu milletin adına o operasyonda gözünü, kolunu kaybeden özel harekat polisimize ne olduğunu soruyor musun? Milletin evlatlarına ne oldu diye sormuyorsun ama alçakça 'PKK terör örgütüne ne oldu?' diye soruyorsun. Kimsiniz siz. Siyaset yapacaksanız, edeplice yapın artık."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onların teminatı olmasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Çok net şekilde söylüyorum. Burada bu millet büyük bir mücadele yapıyor. İstiklal mücadelesi... 4 gündür, 5 gündür, 6 gündür, 7 gündür susuyoruz, söz söylemiyoruz. 85 kilogram patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Ankara'da İstanbul'da, ülkemizin her tarafında bir şer odakları odaklanmış, oradan bu ülkenin yarınlarını karalamaya, ülkemizin birliğini bozmaya, oradaki insanları korkutmaya, orayı kendine sığınak alanı olarak görmeye, oradan iş adamlarına 'şu kadar para göndereceksiniz, evlatlarınızı Kandil'e göndereceksiniz.' diyor. Neyin tarafındasınız siz? Türkiye kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi de demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde vermektedir."