25.02.2017 09:27:58

Sosyeteye uyuşturucu temin eden satıcılara şok baskın

Adana polisi, yaptığı şok baskında 4 kilo eroin, 12 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, zanlıların fabrikatör, iş adamı, bürokrat, mühendis ve doktorlara telefonla sipariş alarak uyuşturucu hap temin ettiği ileri sürüldü.

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Adana polisi, yaptığı şok baskında 4 kilo eroin, 12 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, zanlıların fabrikatör, iş adamı, bürokrat, mühendis ve doktorlara telefonla sipariş alarak uyuşturucu hap temin ettiği ileri sürüldü.Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine şok baskın düzenledi. Seyhan ilçesinin Sümer, Kurtuluş, Uçak, Gürselpaşa ve Yüreğir'in Atakent mahallelerindeki 18 adrese eş zamanlı yapılan baskında polis, "Zeus" isimli narkotik köpekleriyle arama yaptı. Operasyonda 18 zanlı gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 4 kilo eroin, 12 kilo 650 gram esrar, bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi."Teknik ve fiziki takip sonucu polis de şaşkına döndü"Polis, Cumhuriyet Savcılığından aldığı izinle 2 ay boyunca zanlıları hem fiziki hem de teknik olarak takip etti. Yapılan takiplerde zanlıların telefonla sipariş aldığı uyuşturucuyu da taksi ile götürdüğü belirlendi. Ayrıca zanlıların uyuşturucuyu, fabrikatör, iş adamı, doktor, mühendis ve yüksek bürokratlara götürdüğü iddia edildi. Adana sosyetesinin özellikle kokain ve uyuşturucu hap talep ettiği, maddeleri de çalışanlarına aldırdığı ileri sürüldü."Çekin memleketi kurtaracaksınız ya"Bu arada polis gözaltına alınan 18 zanlıyı sorguladıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürdü. Zanlılardan biri burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Çek çek iyi çek, hiç olmazsa bir şey olsun, memleketi kurtaracaksınız ya. Bizi çekince şimdi memleketi kurtarırsınız" dedi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.