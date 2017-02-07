07.02.2017 12:19:21

Sosyal yardımlaşma müdürünü öldürüp intihar eden zanlı PTT soygununa karışmış

Konya'nın Ereğli İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik'in dün akşam saatlerinde evinde öldürülmesinin ardından aranan katil zanlısı İsmail Pala sabaha karşı intihar etti.

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Konya'nın Ereğli İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik'in dün akşam saatlerinde evinde öldürülmesinin ardından aranan katil zanlısı İsmail Pala sabaha karşı intihar etti.Cinayet olayı, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Baran Sokak'ta meydana gelmişti. Ereğli İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü olarak görev yapan 46 yaşındaki Murat Bildik'in evine gelen İsmail Pala (36), zile bastıktan sonra kapıyı açan Murat Bildik'e iki el ateş etmiş ve kaçmıştı. Bildik, kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise cinayet zanlısının peşine düştü. Çalışmalar devam ederken, sabaha karşı polisi arayan zanlı İsmail Pala, Batı Elagözlü Mahallesi üzerinde bulunan bir parkta bulunduğunu, intihar edeceğini belirterek polislerin gelmesini istedi.Başına silahı dayadığı belirtilen İsmail Pala'nın intihar etmeden önce, polislere, ilçede 2014 yılının Kasım ayında Gülbahçe Mahallesi'nde yaşanan PTT soygununu da kendisinin gerçekleştirdiğini, ekonomik bunalımda olduğunu ve ölümünden de kimsenin sorumlu olmadığını söylediği belirtildi. Sosyal yardımlaşmaya gittiği ancak yardım parası alamadığını da iddia eden Pala'nın PTT soygununda 20 bin TL çaldığı ve o günden bu yana yakalanamadığı da öğrenildi. Aynı şahsın yine 2010 yılının Mayıs ayında dönemin İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya yönelik bıçaklı saldırıda bulunduğu da kaydedildi. İsmail Pala, bu olayla ilgili üç yıl ceza alarak cezaevine konulmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.