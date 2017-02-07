07.02.2017 13:53:49

Sosyal merkezlerle sosyal ilçeler

Büyükşehir Belediyesi 10 ilçeye yaptığı kadın ve gençlik merkezleriyle ilçelerdeki sosyal hayatı canlandırdı. Geçen yılın Haziran ayından itibaren hizmete açılmaya başlanan kadın ve gençlik merkezlerindeki kurs ve spor tesislerinden yararlananların sayısı 6 bin 607'ye ulaştı. Bu merkezlerde bulunan düğün salonlarında ise yaklaşık 100 düğün, nişan, konferans, kutlama gibi organizasyon gerçekleştirildi.

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Büyükşehir Belediyesi 10 ilçeye yaptığı kadın ve gençlik merkezleriyle ilçelerdeki sosyal hayatı canlandırdı. Geçen yılın Haziran ayından itibaren hizmete açılmaya başlanan kadın ve gençlik merkezlerindeki kurs ve spor tesislerinden yararlananların sayısı 6 bin 607'ye ulaştı. Bu merkezlerde bulunan düğün salonlarında ise yaklaşık 100 düğün, nişan, konferans, kutlama gibi organizasyon gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi 10 ilçe ve bir mahalleye kadın ve gençlik merkezleri yaparak geçen yıl birbiri ardına hizmete açtı. Açılışı yapılan kadın ve gençlik merkezleriyle birlikte ilçeler KAYMEK ve Spor A.Ş.'nin hizmetleriyle tanıştı. İlçelerdeki kadın ve gençlik merkezlerinde KAYMEK tarafından Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde Giyim, Ev Tekstili, Dikiş-Nakış, Kuran-ı Kerim, El Sanatları, Mis Sabun, Jel Mumu, Çini, Ebru, Gitar, Okuma-Yazma, Arapça, Almanca, Ney, Fotoğrafçılık, Cenaze yıkama, Güreş, Step, Ateşleme, Girişimcilik, İş Güvenliği, Etkili İletişim, YGS-LYS Hazırlık Kursları gibi mesleki ve hobi kursları açıldı. İlçelerdeki kadın ve gençlerin daha donanımlı hale gelmesini sağlayan bu kursların yanı sıra cep sineması, kütüphane ve internet odaları, kadınlar lokali, oyun salonu, kapalı yüzme havuzu ve fitness salonları gibi birimler de büyük ilgi gördü.Açıldıkları günden itibaren kadın ve gençlik merkezlerindeki kurslar, havuz ve spor salonlarından faydalanan kişi sayısı 6 bin 607'ye ulaştı. Ayrıca bu merkezlerde bulunan 450 kişilik çok amaçlı salonlarda yaklaşık 100 düğün, nişan, konferans, kutlama gibi organizasyonlar gerçekleştirildi. Çok amaçlı salonlar ilçelerdeki kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşların düzenlediği etkinliklere, seminerlere ve toplantılara ev sahipliği yaptı.Büyükşehir Belediyesi kısa sürede ilçelere büyük canlılık getiren kadın ve gençlik merkezlerinden bu yıl Pınarbaşı ve İncesu ilçelerine de yapacak. Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde de üç mahalleye sosyal yaşam merkezleri inşa edecek.