27.01.2017 23:59:47

Sosyal medyadan terör propagandasına 14 tutuklama

AĞRI (İHA) â€' Ağrı'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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AĞRI (İHA) â€" Ağrı'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce internet üzerinde yapılan açık kaynak araştırmalarında ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde sosyal medya paylaşım sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 26 Şüpheli hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan gerekli adli işlemler yapılmıştır. Yapılan işlemler sonucu 14 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verilmiştir" denildi.