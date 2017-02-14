14.02.2017 13:58:57

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kilis'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

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Kilis'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurumlarını ve yöneticilerini aşağılayıp hakaret ettiği ve terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürülürken, 4'üncü kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.