11.05.2017 10:30:47

Sosyal medyada terör propagandası yapan 12 kişi adliyeye çıkarıldı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye çıkarıldı.

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Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle önceki gün jandarma tarafından gözaltına alınan 12 zanlı bu sabah adliyeye çıkarıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan B.D., F.D., H.T., K.U., N.D., N.Y., B.K., B.C., H.A., Y.K., H.B. ve A.P. yoğun güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa Adliyesine getirildi.