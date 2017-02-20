20.02.2017 15:46:10

Sosyal medyada 'cemre' çılgınlığı

İlk cemrenin bugün havaya düşmesi sonucu Muş'ta sosyal medya üzerinden ilginç paylaşımlar yapıldı.

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İlk cemrenin bugün havaya düşmesi sonucu Muş'ta sosyal medya üzerinden ilginç paylaşımlar yapıldı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi bulduğu kentte, vatandaşlar cemrenin düşüşüyle ilgili birbirinden ilginç paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullananlardan biri olan Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır, bir grup arkadaşının kurban kesme fotoğrafını cemre sevinci olarak yorumladı.Kızılay Muş Şube Başkanlığı çalışanlarından Barış Koç ise gökyüzüne bakarak çektiği resmi paylaşarak şu notu yazdı:"Bugün cemrenin düşeceği söylendi. Ben de düşmüş mü, düşmemiş mi diye bakarken, bir de ne göreyim, zavallı cemrecik Muş'un havasına aldanıp donuvermiş."Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ise telefon ekranında yer alan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceyi gösterdiği hava durumu raporunu paylaşarak, cemrenin Muş'u teğet geçtiğini yazdı.Bazı sosyal medya kullanıcıları da, Muş'taki dondurucu havaya dikkat çekmek için 'Cemre düşerken havada donmuş' gibi farklı yorumlar yaptı.