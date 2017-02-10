10.02.2017 20:25:27

Sosyal medya teröristi tutuklandı

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden 'terör örgütünün propagandasını' yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

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Balıkesir'de sosyal medya üzerinden "terör örgütünün propagandasını" yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan Orhan A. ve Necla Ç., Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlılardan Orhan A. tutuklanırken, Necla Ç. ise serbest bırakıldı. Aynı suçtan firari olan Mehmet E'yi yakalamak için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.