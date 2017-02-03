Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
IHAAW172751-ASA/03-02-2017
- Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
03.02.2017 17:27:51 TSI
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