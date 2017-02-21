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Sosyal demokrat belediyeler Adana'da buluştu
21.02.2017 12:47:03

Sosyal demokrat belediyeler Adana'da buluştu

Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) 'Akademi SODEM Deneyim Paylaşımı ve Yeni Perspektifler Programı Toplantısı' üye belediye başkanlarının katılımıyla Adana'da gerçekleştirildi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) "Akademi SODEM Deneyim Paylaşımı ve Yeni Perspektifler Programı Toplantısı" üye belediye başkanlarının katılımıyla Adana'da gerçekleştirildi.

Toplantının açış konuşmasını yapan SODEM Koordinatörü Koray Çalışkan Adana'da bulunmanın farklı bir duygu olduğunu ifade ederken program ile ilgili bilgi verdi.

Çalışkan'ın ardından söz alan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ortadoğu'nun ve dünyanın bir kaos içerisinde olduğunu bu kaos, ayrışma ve kutuplaşmanın çıkış yolunun da sosyal demokratların iktidara gelmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Seyhan demek asılda Adana demektir. Çünkü 10 bin yıllık tarihin burada şekillendiği bir gerçektir ve Seyhan'da başlamıştır Adana'nın kuruluşu. Ortadoğu'ya en yakın illerden biriyiz komple Ortadoğu'da olan yaşanan olaylardan en çok etkilenen illerden birisiyiz. Türkiye'nin de Ortadoğu'nun da kan gölü olduğu bu dönemde SODEM'in toplantısının Adana'da olması benim için çok anlam ifade ediyor. Dünyada ayrışmanın nefretin kinin arttığı bir dönemde kamplaşmanın arttığı bir dönemde, sosyal demokratların önemi daha çok görülmeli. Bu Ortadoğu'yu da Türkiye'yi de bu kaostan çıkartacak aslında sosyal demokrat anlayış biçimimin yönetimi olmalı. Sosyal demokratlar hümanizma içeren bir görüşü, insanı önde tutan, insan sevgisi olan, önce insan diyen, önce demokrasi, önce insan hakları diyen, önce emek diyen, önce ekmek diyen bir siyasal görüşe sahip. Dünyayı ancak ve ancak bu siyasal görüş yönetirse bu kamplaşma, bu ayrışma, bu kargaşa bu kin, bu nefret biter. Hem Türkiye'yi hem dünyayı sosyal demokratlar yönetmeli ve daha çok ortaya çıkmalıdır."

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği'den toplantıya katılan Yasemin Ahi de derneklerinin kuruluş amacını ve Almanya'da siyasi partilerin derneklere ve sivil toplum örgütlerine bakış açısını anlattı.

Seferihisar Belediye Başkanı ve aynı zamanda SODEM Başkanı Tunç Soyer ise konuşmasında "Müthiş bir temsil kabiliyetine sahibiz şuradaki belediye başkanlarının temsil ettiği insan sayısına baktığımız zaman aslında ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Bunu 136 belediye için düşündüğünüz zaman hakikaten herkesin çok ciddiye alması gereken bir tablo ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, CHP Parti Meclisi Üyesi Özkan Yıldız ve CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut'ta katıldı.

Toplantıda Boğaziçi Üniversitesi'nden Gazeteci Koray Çalışkan, İletişim Uzmanı Ateş İlyas Başsoy, Faruk Göksu, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, SODEM'den Onur Eryüce birer sunum gerçekleştirdi.
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