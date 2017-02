20.02.2017 20:29:37

Sosyal Bilimler Lisesinin temeli atıldı

Organize Sanayi Bölgesi sebebiyle her geçen gün nüfusu artan ve artan nüfusa bağlı derslik ihtiyacı da ortaya çıkan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO) ilçeye yaptıracağı 24 derslikli Sosyal Bilimler Lisesi'nin temeli törenle atıldı.

ÇTSO Sosyal Bilimler Lisesi temel atma törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Ayşe Doğan ile Metin Akgün, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Saray Kaymakamı Alp Arslan, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Göksel Söylemez, MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Engin Camcı, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından temel töreninin açılış konuşmasını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, böylesine önemli bir yatırımın temelini attıkları için mutlu olduğunu söyledi. Kozuva, "Her şeyden önce ilçemizin ve bölgemizin böyle bir eğitim kurumuna kavuşacağı için tarifsiz bir mutluluk içindeyiz. Şahsım ve arkadaşlarım adına bütün samimiyetimle belirtmek istiyorum ki Çerkezköy TSO yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden buyana tek amacımız çalışmak, üretmek ve başarmak oldu. Tüm üyelerimize, iş dünyasına ve halkımıza görev ve sorumluluk sınırlarımız içinde hizmet etmek için çabalıyoruz. ÇTSO olarak inşallah ilerleyen zamanda uygun bir yer tahsisi yapılırsa yine Valiliğimizin öncülüğünde imkanlarımız ölçüsünde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokoller imzalayıp Kapaklı ve Saray ilçemize de birer okul yaptırmak en samimi arzumuzdur. Bunun için Kapaklı Kaymakamımıza ve Kapaklı Belediye Başkanımıza buradan yine söz veriyoruz. Bu güzel ve anlamlı törende bu okulun Çerkezköy'e kazandırılmasında bir eğitim gönüllüsü olarak büyük özveri gösteren Çerkezköy'ün eski Kaymakamı Metin Kubilay'a ve okulun yapılmasında katkı sunan tüm oda üyelerimize teşekkür ediyorum. İlçemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.Belediye Başkanı Vahap Akay ise, Çerkezköy'ün eğitim yatırımlarına ciddi bir ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Çerkezköy, Türkiye'nin en hızlı göç alan ilçesi. Geçen yıl ki rakamlarla yüzde 9,5 büyüyerek Tekirdağ'ın en çok göç alan ilçesiyiz. Bu anlamda temeli atılan Sosyal Bilimler Lisesi Çerkezköy'ün yarını adına çok önemli. ÇTSO yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Çerkezköy'ün eğitim anlamında hayırseverleri var. Çerkezköy'ün OSB'si ve sanayicileri var. Bunca yatırıma rağmen yüzde 9,5 büyüyen Çerkezköy'ün her yıl bir okul ihtiyacı ortaya çıkıyor. Net bir açık var ortada. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Süleyman başkanımızın verdiği sözü çok önemsiyorum, aynı şekilde Kapaklı'nın da okula ihtiyacı var. Çerkezköy ve Kapaklı'nın geleceği adına yatırıma ihtiyacı var" diye konuştu."En güzel yatırım insana yapılandır"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, en güzel yatırımın, insana yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Albayrak, "En güzel yatırım insana yapılandır. Tekirdağ'ın da buna ihtiyacı var. Tekirdağ'ın nüfusu her yıl yaklaşık 34 bin artıyor. Tekirdağ'ın artan bu nüfusundan dolayı da her yıl 5 bin derslikli okula ihtiyacı oluyor. Bu kapsamda 11 ilçeye 11 okul projesi ile başlattığımız eğitim katkılarımız devam ediyor. Konu Çerkezköy olduğu için, Süleyman Kozuva ve Çerkezköy'ün tüm hayırseverlerine teşekkür ediyorum. Çerkezköy bu anlamda çok şanslı. Tekirdağ güzel günler görecektir. Tekrardan tüm hayırseverlerimize ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum.Törende konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy'ün hızlı göç alan bir ilçe olduğunu ifade ederek, bakanlıklardan Çerkezköy için özellikle hizmet istediklerini söyledi. Doğan, "Hızlı bir göç alan ilçemiz, hayırseverleri ile ayakta durabilen bir ilçedir Çerkezköy. Bakanlığımız destekleri ile Çerkezköy'e eğitim anlamında destek vereceğiz. Tepe mevkiinde Yusuf Şener isimli bir hayırseverimiz 42 derslikli bir okul yaptıracağının sözünü verdi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile geleceğimize yatırım yapacağız. 2002 yılında eğitim bütçesi 2.2 milyon iken bu rakam 2015'te 18 milyona kadar yükselmiş hala daha yükselmektedir. Bölge Milletvekilleri olarak ilçelerimize yapılacak yatırımları bakanlıklarımızdan talep edeceğiz. Eğitime destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Çerkezköy'ün 1977 yılında başlayan fabrika yatırımlarıyla bugün Türkiye'nin önemli ihracat noktalarından birisi olduğunu ifade eden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, "Çerkezköy, Organize Sanayi Bölgeleriyle yaklaşık 600 fabrikanın bulunduğu bir ilçemiz. Bizler zaman zaman bu fabrikaları habersiz ziyaret ediyoruz. Türk ekonomisini ayakta tutan, milli savunma sanayisine hizmet eden fabrikalarımız var. Tekirdağ'ımız tarım ve sanayisi iç içe geçmiş bir ilimiz. Ayçiçeği ve kanola ekiminde Türkiye'de birinci, buğday da Türkiye'de 4. durumundayız. Sanayide de Allah'a şükürler olsun ülkemizin önemli noktalarından biri konumundayız" diye konuştu.Hükümetin eğitime verdiği öneme dikkat çeken ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 2019 yılında tüm okullarda tekli eğitime geçileceği sözüne de değinen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, "Belediyelerimiz arsa ve yer gösterdikleri takdir de okullarımızı yapıp, inşallah 2019 yılı sonuna kadar tekli eğitime geçeceğiz" dedi."Eğitimin kalitesini artıracağız"Törende son olarak konuşan ve eğitime verdiği destekten dolayı ÇTSO'ya teşekkür eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çerkezköy'ün nüfus artış hızına bağlı olarak derslik sayısı ihtiyacı sürekli artıyor. Bizler bunun bilincindeyiz. Devletimizin destekleriyle ve hayırseverlerimizin destekleriyle eğitimdeki fiziki şartları iyileştirmek için gayret sarf ediyoruz, edeceğiz. Geçen sene hayırsever Ahmet Çetin'in yaptırmış olduğu okulumuzun temelini attık. İnşallah önümüzdeki sene açılışını yapacağız. 2019 yılına kadar tekli eğitime geçme hedefimiz var. Bunun için devletimizin imkanlarıyla, hayırseverlerimizle, yerel belediyelerimizin katkılarıyla Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde fiziki şartları en üst seviyeye getireceğiz. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin kalitesini de artıracağız" şeklinde konuştu.Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin eğitim konusunda öncelikle ilçeler olduğunu belirten Vali Ceylan, "Çorlu'da bir hayırseverimiz 24 derslikli okul yaptıracak. Çerkezköy'de de bir hayırseverimiz 42 derslikli okul yaptıracak" dedi.Bu okulu Çerkezköy'e kazandırdıkları için ÇTSO yönetimine teşekkür eden Vali Ceylan, ÇTSO tarafından sözleri verilen Kapaklı ve Saray ilçelerine yapılacak okulların protokollerinin de bir an evvel imzalanacağını belirtti.Konuşmaların sonrasında kesilen kurban ve edilen dualarla Çerkezköy'e kazandırılan Sosyal Bilimler Lisesinin temeli atıldı.