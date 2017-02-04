05.02.2017 08:45:30

Sorgun TSO, İlçe Emniyet Müdürü Sapmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Başkan Yardımcısı İbrahim Dıvrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Kılıç ve Süleyman Şener, Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Sapmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Başkan Yardımcısı İbrahim Dıvrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Kılıç ve Süleyman Şener, Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Sapmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte her zaman devletimizin ve kolluk kuvvetlerimizin yanında olduklarını belirterek "15 Temmuz gecesi Türk milleti ve milli kurumlara, demokrasiye kasteden alçakça bir saldırı önlendi" dedi.Arslan, darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletin azim ve cesaretinden onur duyduklarını bu anlamda kolluk kuvvetlerinin de kararlığını her zaman desteklediklerini kaydetti. Arslan, "Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da TOBB ve 365 oda-borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz'da, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan'a ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.