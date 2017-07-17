17.07.2017 13:04:52

Sony, Believe Digital'i satın alacak

Fransız Believe Digital'in çoğunluk hisseleri 355-445 milyon dolar bedelle Sony'nin olacak.

Nikkei gazetesinin haberine göre Sony Corp, Fransız müzik dağıtım şirketi Believe Digital'i satın almak için görüşmelerin nihai aşamasına geldi. Habere göre Sony Music Entertainment, Believe Digital'in çoğunluk hisselerinin 355-445 milyon dolar aralığında bir bedelle satın alacak.

Nikkei, satın almanın bu yıl içinde tamammlanmasının beklendiğini de belirtti.