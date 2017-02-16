16.02.2017 09:02:31

'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'

Hürriyet Yazarı, 'Referandum sonucu ne çıkarsa çıksın, Türkiye'nin seçime doğru gittiğini görmek gerek.' dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun sonucu ne olursa olsun, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ileri sürdü.

Yılmaz, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Referandum sonucu ne çıkarsa çıksın, Türkiye'nin bir erken seçime doğru gittiğini de görmek gerek. Eğer 'hayır' çıkarsa, bunun en önemli siyasi sonucu zaten iktidarın güven tazelemek için bir erken seçime gitmesi olur. Bütün gücüyle 'evet' denmesine yüklenen bir hükümetin, böyle bir yük ile varlığını sürdürmesinin zorluklarını görmek gerek. Öte yandan iktidarın istediği gibi referandumdan 'evet' sonucu çıkarsa, o zaman bir sorunun yanıtının verilmesi gerekecek: Madem bu değişiklik Türkiye'nin geleceği için bu kadar önemliydi, o zaman uygulanması için neden iki buçuk yıl daha beklemek gerekiyor? Öyle görünüyor ki referandum aslında yeni bir seçim sürecinin ilk aşaması olacak"

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