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Sönmezateş: 'Biz de oyuna geldik'
20.02.2017 15:43:29

Sönmezateş: 'Biz de oyuna geldik'

15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanına suikast timinin duruşması devam ediyor. Öğleden sonra başlayan duruşmada ilk ifadesi alınan 2 numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş, mahkemede ilginç itiraflarda bulundu. Sönmezateş, kendilerinin de kandırıldığını ileri sürerken, görevini Cumhurbaşkanını almak olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanına suikast timinin duruşması devam ediyor. Öğleden sonra başlayan duruşmada ilk ifadesi alınan 2 numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş, mahkemede ilginç itiraflarda bulundu. Sönmezateş, kendilerinin de kandırıldığını ileri sürerken, görevini Cumhurbaşkanını almak olduğunu söyledi.

"Biz de oyuna geldik"

Vatan hani olmadığını ileri süren Sönmezateş,"Ben öldürüleceğimi düşünüyordum. Ölmeden mahkemeye geldiğime seviniyorum. Bana verilen emirde, Cumhurbaşkanının Ankara'ya getirmek vardı. Ben vatan haini değilim. Ankara'dan aldığım emir ile İzmir'e geldim. Biz de oyuna geldik. Çünkü 15 yaşındaki bir çocuk bile böyle bir plan yapmaz. Tuzağa düşürüldük. Cumhurbaşkanı yaveri ile hiç görüşmedim. Bu görevi ben yapmış olsaydım, ya görevi başarır, ya da görevi kabul etmezdim. FETÖ'cülük ile suçlanmak benim için yeri bir suçlama değil. FETÖ ile maddi ve manevi hiçbir diyaloğum olmadı. Amerika'ya gittim, ancak Pensilvanya'ya gitmedim. Olay gün şehit olan iki polis de elbette iyi çocuklardı. Bunlara üzülüyorum. Üzülmeyen vatansever değildir" dedi.

"Benim görevim Cumhurbaşkan'ını sağ salim almaktı"

Sönmezateş'in ifadesi alınırken, şehit polis memuru Necip Cengiz Eker'in annesi sabah olduğu, gibi sanığa "Oğlumun kimin tarafından vurulduğunu öğrenmek istiyorum" diyerek tepki gösterdi. Sanık Gökhan Şahin Sönmezateş ise, "Eğer benim altımdakiler polisleri darp etmişse bu haddi aşmaktır' diye konuştu. Suikast timinde görev alan Binbaşı Taner Berber ile bayramlaşma dışında görüşme yapmadığını ifade eden Sönmezateş, Semih Terzi'nin kendisine Çarşamba günü Cumhurbaşkanını alma görevini verdiğini söyledi. Bu arada müşteki avukatlarının elinizde hiçbir resmi görev yazısı yok. Hiç kimse çıkıp ne oluyor demedi mi? Sorusuna yanıtsız bırakan Sönmezateş, "Benim görevim Cumhurbaşkanını sağ salim teslim almaktı' diyerek cevapladı. Şehit Nedip Cengiz Eker'in aynı zamanda amca oğlu olan Avukat Murat Eker ise 'Yaşanan çatışmalardan ve çıkan olaylardan haberdar olmamanız mümkün mü? Sorusuna Sönmezateş, "Annenin başı sağolsun. Telefon kesildi. Ben olsaydım çatışma olmazdı" diye cevapladı.

"Türkiye'nin kendini koruma sistemi çökmüştür"

Mahkeme heyetinin 'Yanınıza TNT ve el bombası alıyorsunuz. Bunları sadece gösterecek miydiniz, çatışmaya girmeyecek miydiniz? İnsanlar Cumhurbaşkanını size teslim mi edecekti?" Sorusuna, Sönmezateş, "Türkiye'nin kendini koruma sistemi çökmüştür" diye cevapladı. Bu arada salonda bulunan mağdurlardan Otel görevlisi Sefa Bostan ise, "Yalan söylüyorlar, helikopterden ateş açıldı' diye seslendi.

"Alpaslan Türkeş ve Kenan Evren nasıl motive olduysa bizde öyle motive olacaktık"

Avukatların, "tanımadığınız bir ekip ile operasyona çıkıyorsunuz. Nasıl operasyona çıkıyorsunuz. Nasıl motive olacaktınız? Sorusuna Gökhan Şahin Sönmezateş, "TSK'nın olduğu her yerde varız. Alparslan Türkeş ve Kenan Evren hangi sebepler operasyonlara katıldı ise, TSK'nın oluduğu her yerde ben de aynı motivasyonla operasyona katıldım" cevabını verdi.

"Adil Öksüz ile görüşmedim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın "Korumalar teslim olmayacaktı. Diyelim ki, korumayı aştınız, Cumhurbaşkanı ve ailesi direnecekti. Bu durumda ne yapacaklardı? Diye sorusun üzerine Sönmezateş, "Olay yaşanmadığı için farazi bir şekilde cevap verilmez" diye cevap verdi. Sönmezateş ayrıca Semih Terzi ile askeri hattan görüştüklerini, Hava Kuvvetleri İmamı olduğu söylenen Adil Öksüz ile hiç görüşmediğini ifade etti.
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